Иордания раньше срока открыла воздушное пространство с одним условием

В воздушном пространстве Иордании снова начали летать самолеты, передает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу международного аэропорта Аммана.

С 17:50 (20:50 мск) воздушное пространство страны было закрыто по оперативным причинам. В воздушной гавани ожидали, что полеты над страной будут запрещены ориентировочно до 02:00 16 июня (05:00 мск).

«Небо открыто, но следующие в аэропорты Иордании самолеты должны иметь запас топлива как минимум на 30 минут дополнительного нахождения в воздухе», — заявили в аэропорту.

Эти меры были приняты на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках его войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары.

На следующий день Иран и Израиль опять атаковали друг друга. Ночью под удар попал город Хайфа и его крупный нефтеперерабатывающий завод. При этом Иран применил гиперзвуковую ракету, а также использовал баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr, Kheibar Shekan и беспилотники. Армия Израиля заявила о нанесении ударов по нефтехранилищу на севере Тегерана и топливному складу на юге города. СМИ сообщили, что был атакован штаб министерства обороны Исламской республики, а также здание Организации оборонных инноваций и исследований. Вечером в КСИР заявили о третьей волне ответной операции.

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