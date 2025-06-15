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Иордания закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов

Иордания вновь закрыла свое воздушное пространство для гражданской авиации
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Depositphotos

Иордания вновь закрыла свое воздушное пространство для полетов гражданской авиации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу международного аэропорта столицы страны Аммана.

Там подчеркнули, что с 17:50 (20:50 мск) воздушное пространство страны было закрыто по оперативным причинам.

В службе добавили, что полеты над страной будут запрещены ориентировочно до 02:00 по всемирному координированному времени понедельника, 16 июня (05:00 мск).

До этого израильская авиакомпания El Al отменила все рейсы до 17 июня, при этом ограничения на вылеты в ряд городов, включая Москву, действуют до 23 июня.

Власти Израиля закрыли воздушное пространство над страной 13 июня после объявления о начале операции против Ирана. Меры были приняты для обеспечения безопасности воздушного транспорта в регионе.

Операция Израиля получила название «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска нанесли удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее грузинская авиакомпания отменила рейсы в Тель-Авив.

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