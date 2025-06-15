Румынские пограничники задержали украинскую пару с $1,4 миллиона

Пограничная полиция Румынии задержала украинскую пару с $1,4 миллиона, спрятанными под одеждой, при попытке въезда в страну через пункт пропуска Сирет. Об этом сообщает РИА Новости.

На теле под одеждой у мужчины было обнаружено $850 тысяч, а у женщины — $590 тысяч.

В ведомстве подчеркнули, что пара не задекларировала деньги. Доллары конфисковали, а пару оштрафовали, каждого на $3 тыс.

В мае сообщалось, что в Тыве мужчина пытался незаконно перевезти через границу 7 млн рублей под одеждой.

Инцидент произошел на пункте пропуска Хандагайты, где 54-летний мужчина, следовавший из Монголии, несмотря на заявление об отсутствии товаров и денег к декларированию, пытался провезти 6,2 млн рублей. Деньги были обнаружены при личном досмотре — они находились в черном пакете, спрятанном под одеждой со стороны спины.

Ранее россиянка пыталась вывезти из страны полученные в наследство золотые монеты.