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Россиянка пыталась вывезти из страны полученные в наследство золотые монеты

Россиянка попыталась вывезти в Европу монеты времен Российской империи
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Telegram-канал ФТС России | ProТаможню

Женщину с золотыми монетами остановили на таможне в аэропорту Внуково. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.

Летевшая в Будапешт россиянка взяла в ручную кладь три монеты желтого цвета, они были обнаружены при сканировании и заинтересовали таможенников. После того, как женщину задержали на «зеленом» коридоре и досмотрели, она пояснила, что взяла в путешествие ценности, доставшиеся ей по наследству, для сохранности и не знала таможенных правил.

В итоге монеты номиналом 5 и 10 рублей изъяли и отправили на экспертизу, которая установила, что их изготовили из золота на Санкт-Петербургском монетном двор в период с 1901 по 1903 годы. В отношении россиянки возбудили уголовное дело, за контрабанду культурных ценностей ей грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей.

Ранее китайская туристка спрятала в трусах бивни моржа и попалась на таможне.

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