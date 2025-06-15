На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Единая Россия» и «Артек» создадут Международный молодежный клуб друзей России

Константин Федоренко: «Артек» всегда был мостом дружбы между детьми разных стран
close
Макс Ветров/РИА Новости

В «Артеке» на юбилейной шестой смене 15 июня обсудили концепцию Международного молодежного клуба друзей России, который предложили создать школьники из Португалии и Белоруссии, сообщает пресс-служба «Единой России». Проект представили на итоговом мероприятии международной акции «Люди Артека».

«Убежден, что объединение усилий партии и школьников в создании Международного молодежного клуба друзей России в качестве продолжения акции «Люди Артека» станет эффективным механизмом формирования положительного образа России для молодого поколения во всем мире», — отметил координатор партпроекта «Мир возможностей» Роман Романов.

Директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко подчеркнул, что «Артек» всегда был мостом дружбы между детьми разных стран, где рождаются искренние связи и общие мечты. Поэтому, по его словам, создание Международного молодежного клуба друзей России станет логичным продолжением этой миссии.

«Мы стремимся воспитывать поколение, которое ценит взаимопонимание, сотрудничество и доброту. Уверен, что этот проект станет новым шагом к укреплению мира и доверия между народами», — отметил Константин Федоренко.

Ранее международный детский центр «Артек» получил Орден Почета в год своего 100-летнего юбилея.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами