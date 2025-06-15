«Единая Россия» и «Артек» создадут Международный молодежный клуб друзей России

Константин Федоренко: «Артек» всегда был мостом дружбы между детьми разных стран

В «Артеке» на юбилейной шестой смене 15 июня обсудили концепцию Международного молодежного клуба друзей России, который предложили создать школьники из Португалии и Белоруссии, сообщает пресс-служба «Единой России». Проект представили на итоговом мероприятии международной акции «Люди Артека».

«Убежден, что объединение усилий партии и школьников в создании Международного молодежного клуба друзей России в качестве продолжения акции «Люди Артека» станет эффективным механизмом формирования положительного образа России для молодого поколения во всем мире», — отметил координатор партпроекта «Мир возможностей» Роман Романов.

Директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко подчеркнул, что «Артек» всегда был мостом дружбы между детьми разных стран, где рождаются искренние связи и общие мечты. Поэтому, по его словам, создание Международного молодежного клуба друзей России станет логичным продолжением этой миссии.

«Мы стремимся воспитывать поколение, которое ценит взаимопонимание, сотрудничество и доброту. Уверен, что этот проект станет новым шагом к укреплению мира и доверия между народами», — отметил Константин Федоренко.

Ранее международный детский центр «Артек» получил Орден Почета в год своего 100-летнего юбилея.