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В Словакии ликвидировали более 60 «проблемных медведей»

В Словакии истребили 64 медведя, представлявших угрозу для людей
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JP. Baldus/Shutterstok/FOTODOM

В Словакии с начала года истребили более 60 «проблемных медведей». Об этом написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) министр окружающей среды республики Томаш Тараба.

По его словам, речь идет о 64 хищниках, которые представляли угрозу для жителей страны. В последние дни на севере Словакии ликвидировали восемь медведей. Тараба обратил внимание на то, что проблема с увеличившейся популяцией этих хищников не решалась в течение многих лет.

В апреле стало известно, что словацкие власти приняли решение об отстреле сотен занесенных в национальную Красную книгу бурых медведей. Всего планируется отстрелить 350 из 1,3 тыс. живущих в стране медведей. Для того чтобы обойти природоохранные ограничения, в районах, где водятся хищники, решили ввести чрезвычайное положение. Глава правительства Словакии Роберт Фицо подчеркнул, что нельзя жить в стране, где людям страшно ходить в лес.

Причиной для столь жестких мер стало нападение медведя на человека в Банска-Бистрицком крае. Власти считают, что нападения на людей участились из-за того, что хищников стало слишком много.

Ранее в Якутии медведь пытался проникнуть в авто с людьми.

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