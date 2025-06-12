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Российские туристы не могут улететь с китайского острова из-за тайфуна

SHOT: тайфун не позволяет туристам из РФ улететь с китайского острова Хайнань
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Shutterstock

Российские туристы не могут улететь с китайского острова Хайнань из-за сильного тайфуна, сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что на курорте закрыты пляжи, возле них дежурят спасатели.

«Из-за непогоды аэропорт в Санье закрыт на несколько дней. Все рейсы перенесены. Сейчас россияне не могут улететь в Москву, Красноярск и ряд других городов», — пишут авторы Telegram-канала.

Туристы сообщают, что на острове местами идет дождь, дует сильный ветер. Власти объявили четвертый уровень экстренного реагирования.

До этого Приморский гидрометцентр сообщал, что в Южно-Китайском море сформировался первый в 2025 году тайфун, который получил имя «Витип».

По словам специалистов, тайфун не представляет опасности для Приморского края. Однако сформированная им облачность может оказать влияние на погоду в регионе через неделю, отметила ведущий специалист.

Ранее ученые нашли новый способ заглянуть в око действующего тайфуна.

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