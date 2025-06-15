В Израиле продлили режим особого положения в тылу

Власти Израиля продлили режим особого положения в тылу до 30 июня

Власти Израиля продлили режим особого положения в тылу. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

«Режим особого положения в тылу продлен до 30 июня», — говорится в сообщении.

Телеканал уточнил, что в рамках данного режима продолжают действовать запреты на образовательную деятельность и массовые мероприятия.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), за три дня на территории Ирана были атакованы более 720 военных объектов. В ЦАХАЛ добавили, что израильские войска продолжат усиливать удары по «иранской ядерной угрозе».

Ранее посольство РФ в Израиле объявило об открытии дополнительной горячей линии для обращений.