В Израиле раскрыли число атакованных военных объектов в Иране за три дня

ЦАХАЛ: Израиль за три дня атаковал более 720 военных объектов в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за три дня атаковала более 720 военных объектов на территории Ирана. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«В рамках операции «Восстающий лев» Армия обороны Израиля менее чем за три дня нанесла удары по более чем 170 целям и более чем 720 объектам военной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ добавили, что израильские войска продолжат усиливать удары по «иранской ядерной угрозе».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране заявили, что еще не били по Израилю новейшими ракетами.