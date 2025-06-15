В посольстве РФ ответили на вопрос о россиянах, пострадавших при ударах по Ирану

В российском посольстве в Тегеране заявили РИА Новости, что граждане РФ не пострадали при ударах Израиля по Ирану с 13 июня.

В ночь на воскресенье, 15 июня, Иран и Израиль снова обменялись ударами. Накануне вечером иранское телевидение распространило заявление о готовящемся «разрушительном» ударе по израильской территории, вслед за этим появились кадры массового пуска ракет. Первым под удар попал город Хайфа, был атакован крупный нефтеперерабатывающий завод. При этом Иран применил гиперзвуковую ракету. Кроме того, использовались баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr, Kheibar Shekan и беспилотники.

Армия Израиля в свою очередь заявила о нанесении ударов по нефтехранилищу на севере Тегерана и топливному складу на юге города. СМИ сообщили, что был атакован штаб министерства обороны Исламской республики, а также здание Организации оборонных инноваций и исследований. Очевидцы заявили об атаке Израиля по жилым домам в Тегеране. В Израиле под удар попали дома в Бат-Яме и Реховоте.

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