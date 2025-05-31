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Оппозиция Молдавии высказалась о проведении ЛГБТ-парадов в стране

Цырдя: ЛГБТ-парады в Молдавии негативно влияют на психику детей и взрослых
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Михай Карауш/РИА Новости

ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-парады негативно влияют на психику как детей, так и взрослых. Об этом заявил депутат молдавского оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя, передает РИА Новости.

«Эти организации ЛГБТ продвигали в молдавских школах семинар по правам детей ЛГБТ. <...> Ребенку семь лет и нас убеждают, что он уже гей, а, может, и лесбиянка, а, может быть, скрытый трансгендер. И у него есть права, но ему эти права нарушают. Давайте объясним ему, как пол поменять, как там, геем быть», — сказал он.

Депутат считает, что ЛГБТ-парады нередко намеренно проводят в международные праздники семьи и детей, чтобы подменить традиционные ценности.

Проведение фестиваля ЛГБТ-сообщества запланировано в Молдавии с 9 по 15 июня и завершится маршем по улицам столицы.

18 апреля украинское издание «Страна.ua» сообщало, что проведение квир-кинофестиваля Sunny Bunny на Украине в период Страстной пятницы и Пасхи вызвало широкий общественный резонанс и критику со стороны представителей канонической Украинской православной церкви и некоторых политиков.

Ранее Шор заявил, что иностранные государства навязывают Молдавии проведение ЛГБТ-парадов.

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