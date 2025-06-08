Оппозиция Молдавии обвинила власти в попытке запретить православие

В Молдавии лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в своем Telegram-канале обвинил власти в попытке запретить православие в Республике.

«Сначала священника не пускают за Благодатным огнем, теперь не разрешают крестный ход за мир и благоденствие на Гагаузской земле», — написал политик.

Шор отметил, что нынешняя администрация не заинтересована в сохранении православной веры, потому что «плевать им на народ, веру и традиции».

Крестный ход — инициатива церкви, связанная с обеспокоенностью населения ситуацией в регионе. Маршрут охватывал населенные пункты с компактным проживанием гагаузского населения. Однако власти Молдавии запретили проведение крестного хода 15 июня в связи с проведением в этот день ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-мероприятия

В апреле правоохранительные органы Республики сорвали выступающему в защиту РПЦ архиепископу Маркеллу поездку в Иерусалим за Благодатным огнем. По словам священнослужителя, ему не дали вылететь и забрали паспорт, который вернули спустя 30 минут после вылета самолета.

До этого экс-премьер-министр Молдавии Василий Тарлев заявил, что власти Молдавии проводят кампанию по подрыву христианских ценностей под внешним давлением. Особое внимание Тарлев уделил решению суда, разрешившего проведение гей-парада в Кишиневе вопреки протестам Митрополии.

Ранее оппозиция Молдавии высказалась о проведении ЛГБТ-парадов в стране.