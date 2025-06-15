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В Ленинградской области загорелся мусорный полигон

В Ленинградской области на площади 1200 «квадратов» загорелся мусорный полигон
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Unsplash

В Ленинградской области на мусорном полигоне «Экоплант» под Тосно загорелись отходы. Об этом сообщает Telegram-канал «78».

По предварительным данным, площадь пожара составляет 1200 квадратных метров. На месте сейчас работают дежурные и пожарные службы.

Генеральный директор ООО «Экоплант» Игорь Храбров подтвердил информацию о пожаре. Он сообщил, что огонь почти потушен.

«Работают пожарные, скоро закончат. Уже белый дым идет, это пар скорее всего. Черного нет», — заявил он.

В администрации Ленинградской области сообщили, что в связи с поднадзорностью объекта федеральным органам власти, информация для принятия мер направлена в Росприроднадзор.

Данный полигон существует с 2017 года.

5 июня сообщалось, что в Чите загорелся полигон твердых бытовых отходов на площади в 2 тыс. кв. м. Как отметили в МЧС, с огнем боролись 82 человека и 18 единиц техники. Тушение огня осложнял сильный ветер, порывы которого достигают до 25-30 м/с.

Ранее пьяный краснодарец из мести поджег дом бывшей жены.

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