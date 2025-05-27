«Доберемся и до других детей». Как 14-летний отличник попал в СИЗО за терроризм?

Играл в школьном театре, побеждал в олимпиадах, но оказался за решеткой по обвинению в терроризме. 14-летнего школьника из Москвы убедили «спасти Родину» — совершить поджог с помощью коктейля Молотова. Теперь ему грозит минимум шесть лет лишения свободы. Почему несовершеннолетних «террористов» будет все больше — выясняла «Газета.Ru».

Родина в опасности

Двое сотрудников конвоя выводят из автомобиля невысокого худого мальчика в наручниках. Несколько месяцев назад ему исполнилось 14 лет. По версии следствия, этот школьник — террорист.

Новость стала шокирующей не только для семьи мальчика, но и для школы, где он учился. Там Даниила знают как примерного ученика, отличника, участника олимпиад и патриотических конкурсов.

В январе 2025-го, пока мать была в командировке, ему позвонили на мобильный и сказали, что приглашают поучаствовать в очередной олимпиаде. Чтобы зарегистрироваться, нужно назвать пароль, который ему пришлют на телефон.

Естественно, как только мальчик назвал цифры — его личные данные попали к мошенникам. Почти сразу Даниилу позвонили «из ФСБ». На видео был мужчина в погонах, за спиной которого красовался российский флаг и портрет Владимира Путина.

Мужчина в погонах сообщил, что аккаунт школьника взломан украинскими злоумышленниками, и его родители в опасности. Нужно помочь и им, и Родине. В первую очередь Даниилу велели «задекларировать доходы». Для этого все деньги, которые он найдет дома, нужно передать курьеру.

Говорить что-либо старшим — нельзя, об этом сразу узнают преступники. Как только подросток выполнил первое требование, собеседник обрисовал ему главное задание. Теперь он должен был помочь правоохранителям задержать мошенников.

Ему объяснили, что их кол-центр находится в одном из зданий города, а полиции нужен формальный повод, чтобы накрыть всю сеть. Для этого школьнику нужно бросить в дом бутылку с зажигательной смесью.

Таким же образом требовалось уничтожить сервера злоумышленников, которые на деле оказались релейным шкафом. На вопрос Даниила, почему на эту роль выбрали его, мошенник заверил: «Ты ответственный, хорошо учишься, на тебя меньше всего обратят внимания».

На протяжении всего пути «кураторы» звонили мальчику по видео, направляли и требовали показывать результаты работы. Зачем они все документировали, стало ясно уже через несколько часов.

«Доберемся и до других»

В шесть утра Марине позвонили с неизвестного номера.

— Где ваш сын?

Уверенная, что Даня спит, она пошла в комнату, но кровать оказалась пуста. Довольный паникой женщины, собеседник показал ей фото школьника, который ночью идет по улице, и предупредил: ребенку грозит тюрьма, никто ему не поможет.

— Видео, как поджигает, есть, все сделано красиво — не первый день работаем. Смотри, варика два: или сын сядет, или я скажу, как сделать, чтобы он не сел, но это будет стоить денег. Сколько у тебя на счетах?

Этот разговор услышала старшая дочь Марины. Она быстро совладала с эмоциями и позвонила в полицию. Когда группа приехала, злоумышленники все еще были на связи и угрожали женщине, что больше сына она не увидит.

На этом разговор оборвался — полицейские велели положить трубку. Почти всю беседу родители Даниила успели записать на второй телефон (копия есть в распоряжении редакции).

Вскоре мальчика нашли по геолокации. Правда, вместо того, чтобы вернуться домой, он попал в камеру изолятора. В отношении 14-летнего школьника возбудили дело сразу по двум статьям — теракт (п.«а» части 2 статьи 205 УК РФ) и умышленное уничтожение чужого имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ). Только по одной из этих статей ему грозит до шести лет.

После задержания мошенники еще не раз звонили и писали матери школьника. Спрашивали, как у него дела.

«Они сказали: «Ваше государство вас не спасет, вашего сына посадят. А потом мы доберемся и до других детей», — вспоминает в разговоре с «Газетой.Ru» мать подростка.

«Вы выполнили долг, вы помогли России»

«В обвинении следователи ссылаются на то, что 14-летний мальчик знал о многочисленных указах президента, принятых на фоне СВО, и специально совершил эти действия, хотя очевидно, что он ребенок, которого ввели в заблуждение, на которого оказывали колоссальное давление, и, конечно, специальной цели он не имел», — рассказывает «Газете.Ru» адвокат Александр Аронов.

Материалов, подтверждающих неблагонадежность школьника, в деле нет — Даниил не состоял в деструктивных группах или на профилактическом учете.

В характеристике, которую на ученика подготовила школа, его называют способным, общительным и исполнительным. Выступал на линейках, играл в школьном театре, ходил на всевозможные кружки — от шахмат до волейбола.

Зато в деле записаны другие удивительные факты — так, у школьника якобы нашли балаклаву, хотя как вещественное доказательство ее не предоставили.

«У него никогда не было никакой балаклавы, даже по камерам видно, что ребенок идет с открытым лицом, — вспоминает мать задержанного Марина. — Когда я спросила следователя, откуда она взялась в обвинении, мне сказали: «Это стандартно, так всем пишут». Там же написали, что преступление он совершал с целью обогащения, но какое обогащение, если он из дома деньги вынес, когда ему велели «задекларировать доходы»? У нас даже осталась переписка, где ему говорят: «Не бойтесь, вы выполнили долг, вы помогли России».

Не провели школьнику и психолого-психиатрическую экспертизу, которая должна показать, осознавал ли он, что делает, и соответствует ли своему возрасту. Даниилу исполнилось 14 лет всего за три месяца до задержания. Дату исследования назначали, но в тот же день уволился очередной следователь по его делу, и процедуру перенесли на неопределенный срок.

«Дежурное обвинение, которое ему сейчас предъявлено, содержит в себе все необходимые элементы, чтобы он был осужден и не получил никакого снисхождения. Единственное, все эти элементы — шаблонные и никакого отношения к нему лично не имеют», — объясняет Аронов.

«Лучше таких детей для ФСИНа нет»

В изоляторе школьник провел уже четыре месяца и останется там до 24 июня. Отпускать «террористов» под домашний арест у судов не принято, а заменять ему статью следствие отказывается.

«Когда я спрашивала, почему, вы же видите, что происходит, мне говорили: «Вижу, но у вас страшная статья, по ней изменения не принимают». Мы написали уже не одно письмо главе СКР Александру Бастрыкину, но все застревает на заместителях — они тоже видят 205 статью и, не читая дело, тут же заворачивают письмо», — говорит Марина.

Мать школьника не раз участвовала в круглых столах в Госдуме и теперь планирует поднять там тему привлечения подростков по тяжким статьям.

«Сейчас все говорят, что дети — наше будущее, но на деле выходит наоборот. Это уже не первый случай, когда подростков обвиняют в терроризме из-за мошенников, хотя у них еще совершенно неокрепшая психика. В эту ситуацию может попасть любой — у аферистов изощрения хватает даже на взрослых, а что уж говорить про детей. Это катастрофа нашего времени — идет специальная военная операция против детей, но этого никто не видит», — рассуждает Марина.

Как объясняет в беседе с «Газетой.Ru» бывший сотрудник ФСИН, пожелавший остаться анонимным, «молодых террористов» действительно становится больше. Если в регионах подростки попадают в их ряды в поисках заработка, то в столице обычно — клюнув на обман мошенников.

«Конечно, всем сразу вменяют статью о теракте, по которой грозят огромные сроки. Уничтожение имущества — это же не рейтинговая статья для следователя. Вот 205-я — да, это вы сразу молодцы, накрыли террориста. Наверху всегда хотят результат, причем еще вчера, поэтому следствию плевать на жизнь человека, на то, что его ввели в заблуждение. Им не важно, что они парня умного кончили, хотя он мог что-то полезное для страны сделать. Важно одно — показать свою работу», — уверен собеседник издания.

Такая ситуация, по его словам, устраивает всю систему. Для сотрудников исправительных учреждений такие террористы тоже настоящий подарок.

Лучше таких детей для ФСИНа нет. Это не те отморозки, которые вырывают сумки или убивают. У них есть семьи, они воспитанные люди, они не создают проблем пенитенциарной системе — не качают тюрьмы. Все, что им нужно, — книжку почитать. По сути, для всех загадка, почему они сидят. Зато сотрудники в колонии могут хоть каждый день отчитываться об успешной работе по противодействию терроризму в учреждении — эти дети тебе хоть каждый день могут писать заявление о том, что отказываются от террористических идей. Бывший сотрудник ФСИН России

Уголовные дела по этой статье возбуждены уже в ряде регионов России. В декабре 2024-го в Сестрорецке задержали подростка, который бросил коктейли Молотова в здание почты, в ноябре двух подростков поймали в Пензе за поджог сотовых вышек, в мае 2025-го — молодого человека из Вязьмы задержали за попытку поджога патриотического центра.

За это несовершеннолетним может грозить до 10 лет колонии. И чаще всего — без возможности освободиться досрочно.