Недалеко от посольства РФ в Тегеране раздались звуки работы ПВО

РИА Новости: звуки ПВО слышны в центре Тегерана недалеко от посольства России

Громкие звуки работы противовоздушной обороны (ПВО) раздаются в центральной части Тегерана недалеко от посольства Российской Федерации. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По наблюдениям корреспондента агентства, это вторая с начала эскалации конфликта между Израилем и Ираном израильская атака на Тегеран, происходящая днем.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию под названием «Восстающий лев», в рамках которой атаковал ядерные и военные объекты Ирана. Под ударами оказалась инфраструктура, связанная с разработкой ядерного оружия, а также места дислокации иранских генералов.

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что удары Израиля по ядерному объекту в Фордо нанесли ограниченный ущерб. Также он уточнил, что атакам подверглись несколько складов в Исфахане, там произошел пожар. Однако ущерб не был масштабным, поскольку иранцы успели заранее перевезти важную часть оборудования и материалов оттуда в безопасное место.

Ранее в Иране заявили, что не направляли Израилю послания через посредников.