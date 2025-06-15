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Глава РПЦ назвал Калининград духовным форпостом России

Патриарх Кирилл назвал Калининград духовным форпостом России
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Shutterstock

Калининград — духовный форпост России, заявил патриарх Кирилл на проповеди после литургии в калининградском Кафедральном соборе Христа Спасителя. Его слова РИА Новости.

«Калининград является форпостом не только политическим или военным, а форпостом духовным», — сказал глава Русской православной церкви.

Он пояснил, что в Калининграде живет и укрепляется вера православная, которая на протяжении тысячелетий объединяла народ и делала его сильным и несокрушимым. По словам главы РПЦ, то, что Калининград является форпостом православия, возлагает ответственность на прихожан в этом городе.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Калининград 13 июня.

После избрания на патриарший престол патриарх Кирилл продолжал быть правящим архиереем Калининградской епархии. В октябре 2016 года в пределах Калининградской области была образована Калининградская митрополия. Священный Синод принял к сведению и одобрил просьбу жителей региона оставить за патриархом Кириллом попечение о Калининградской митрополии в качестве ее главы.

Ранее патриарх Кирилл связал подрыв мостов в Брянской области со злонамеренными силами.

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