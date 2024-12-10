Разведчики Дульцевы рассказали, как приезжали в Россию

Разведчики Артем и Анна Дульцевы, которые вернулись в Россию в рамках обмена, несколько раз приезжали в страну. Об этом они рассказали в интервью журналу «Разведчик».

Дульцев отметил, что за рубежом они жили под именами граждан Аргентины Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос. Приезды в Россию, по его словам, организовывались с трудом. Одна из таких поездок состоялась летом 2018 года во время чемпионата мира по футболу.

«Мы воспользовались этой ситуацией и приехали как иностранцы. Посетили пару матчей, в том числе в родном для Ани Нижнем Новгороде, где смотрели игру Аргентина — Хорватия. Было очень много аргентинских болельщиков, и мы сидели среди них. Очень непривычно, надо сказать: мы вроде бы дома, но чужие», — сказал Дульцев.

Анна Дульцева добавила, что в рамках этой поездки они смогли встретиться с родственниками на даче ее родителей.

1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать — в Германию, трое — в США. О том, как шли переговоры перед историческим обменом, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Анна и Артем Дульцевы рассказали, как их арестовали в Словении.