На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Класс пожарной опасности в Московском регионе вернулся к самому низкому

Леус: класс пожарной опасности в Москве вернулся к самому низкому из-за дождей
close
Telegram-канал «SHOT»

Класс пожарной опасности в московском регионе вернулся к самому низкому после дождей, оказавшись в зеленой зоне. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Прошедшие дожди существенно улучшили ситуацию с возможными природными пожарами. Класс пожарной опасности вернулся в зеленую зону, к самому низкому из пяти возможных», — написал он.

14 июня в Москве водителей предупреждали о сильном дожде с грозой. Кроме того, водителей призвали звонить по номеру 3210, если они заметили сломанный знак или светофор. За ситуацией на дорогах следит Дорожный патруль ЦОДД.

До этого в Подмосковье автомобиль провалился под асфальт из-за размытой дороги.

Жители поселка Пироговский рассказали, что ливневки не могут справиться с обильными осадками. Сейчас водители пользуются Осташковским шоссе, чтобы объехать затопленные улицы. Telegram-канал отметил, что в Краснознаменске град выбил стекла в машинах.

Ранее в Казани улицы с автомобилями ушли под воду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами