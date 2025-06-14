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В Москве водителей предупредили о сильном дожде до 15 июня

В Москве водителей призвали к осторожности из-за сильного дождя до 15 июня
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В Москве водителей предупредили о сильном дожде с грозой. Рекомендации для автомобилистов опубликовали в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

«По прогнозу синоптиков, до конца дня в Москве продлится дождь с грозой. Будьте внимательны за рулем: соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневров, не отвлекайтесь на телефон во время движения», — говорится в публикации.

Также водителей призвали звонить по номеру 3210, если они заметили сломанный знак или светофор. За ситуацией на дорогах следит Дорожный патруль ЦОДД.

До этого в Подмосковье автомобиль провалился под асфальт из-за размытой дороги.

Жители поселка Пироговский рассказали, что ливневки не могут справиться с обильными осадками. Сейчас водители пользуются Осташковским шоссе, чтобы объехать затопленные улицы. Telegram-канал отметил, что в Краснознаменске град выбил стекла в машинах.

Ранее в Казани улицы с автомобилями ушли под воду.

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