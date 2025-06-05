Из-за повреждения на линии были обесточены 20 улиц Краснодара

В Прикубанском округе Краснодара отключили электроэнергию из-за повреждения на линии 6-10 кВ. Об этом сообщает в Telegram-канале ЕДДС (Единая дежурно-диспетчерская служба) города.

По ее данным, отключилась подстанция «РИП-412» и 20 трансформаторных подстанций. Из-за этого оказались обесточены улицы 1 Мая, Архитекторов, Благодатная, Инициативная, Рассветная, Строителей бульвар, Тенистая, Тружеников, Есенина, Чайковского, Московская, Агрохимическая, Ангарский проспект, Прокофьева, Московская, Российская, Суздальская, Шаляпина, Дружная и Гомельская.

Как уточняется, на место прибыла аварийная бригада. За примерно 40 минут она устранила повреждение.

До этого после попытки украинских беспилотников атаковать населенные пункты Запорожской области без энергоснабжения частично остался Мелитополь. Электричество также пропало в Приморске, Энергодаре и Акимовке. Аварийные бригады смогут восстановить энергоснабжение, как только ситуация стабилизируется.

Ранее анархисты заявили о причастности к отключению света в Каннах.