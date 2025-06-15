Израильтян предупредили об опасности возвращения на родину через Египет и Иорданию

Совбез Израиля назвал проезд через Египет и Иорданию опасным для евреев

Совет национальной безопасности Израиля назвал проезд через Египет и Иорданию опасным для евреев и предостерег израильтян от попыток вернуться на родину через территорию этих стран. Обращение Совбеза цитирует ТАСС.

«Подчеркиваем: в отношении Синая и Иордании действуют предупреждения о поездках четвертого уровня (максимальная степень опасности), отражающие высокий уровень угрозы. Особенно важно учитывать это в нынешней напряженной обстановке», — говорится в сообщении.

В настоящее время воздушное пространство Израиля закрыто на фоне обострения отношений с Ираном. Авиапарк крупнейших авиаперевозчиков страны выведен за ее пределы.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее самолет «Крыло Сиона» вылетел из Тель-Авива.