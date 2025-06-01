«Поднимали юбки, снимали штаны»: в Саратовской области цыгане осквернили Вечный огонь

В городе Пугачев Саратовской области подростки осквернили Вечный огонь у памятника воинам-пугачевцам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление СК.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 29 мая. В отношении правонарушителей возбудили уголовное дело.

Telegram-канал «Новости Саратова и Области» опубликовал видео инцидента и уточнил, что у Вечного огня разместился табор. Его члены «поднимали юбки, снимали штаны и поворачивались к огню пятыми точками».

В конце мая полиция города Артем в Приморском крае привлекла к административной ответственности родителей двух подростков, пытавшихся поджечь палку от Вечного огня. Шалости детей засняла камера видеонаблюдения. Инспекторы по делам несовершеннолетних установили личности подростков. Ими оказались двое 13-летних одноклассников. Школьников вместе с законными представителями доставили в отдел полиции. В отношении родителей выписали протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Данная статья предполагает штраф от 100 до 500 руб. Полицейские провели профилактическую беседу и объяснили им, почему их поступок недопустим.

Ранее в Хабаровске дети сделали горку из памятника истребителю-бомбардировщику.