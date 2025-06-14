В День России ребенок залил водой Вечный огонь под Ярославлем

В поселке Семибратово Ярославской области младшеклассник в День России залил Вечный огонь водой. Видео опубликовал 112.

На записи видно, как мальчик на велосипеде подъезжает к монументу. Он поднимается к звезде с Вечным огнем и несколько секунд стоит, глядя на пламя, сложив руки в молитвенном жесте. После этого ребенок подходит к канистрам с цветами у расположенного спереди памятника, выбрасывает растения на землю, а водой из двух емкостей гасит огонь.

Telegram-канал уточняет, что местные жители уже заявили о произошедшем, а полицейские ищут мальчика и его родителей для проведения воспитательной беседы.

В конце мая в городе Пугачев Саратовской области подростки осквернили Вечный огонь у памятника воинам-пугачевцам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Местный паблик разместил видео инцидента и отметилд, что там разместился табор. Его члены «поднимали юбки, снимали штаны и поворачивались к огню пятыми точками».

Ранее женщина уснула у Вечного огня и оказалась за решеткой.