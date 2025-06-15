Путин сообщил, что каждый год проходит медобследование

Путин сообщил, что каждый год выделяет два дня на прохождение медобследования

Президент России Владимир Путин в беседе с героями труда и лауреатами государственных премий после церемонии в Кремле рассказал, что ежегодно проходит полное медицинское обследование. Видео разговора опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

По словам главы государства, он выделяет в своем расписании два дня и делает «чек-ап» каждый год.

Общаясь с известным офтальмологом Георгием Столяренко, Путин также признался, что у него было небольшое ухудшение зрения, однако он решил не носить очки. Он отметил, что, когда примерил очки, почувствовал головокружение и понял — лучше обходиться без них. По его словам, он и сейчас спокойно читает без очков.

15 июня в России отмечается День медицинского работника. Праздник учредили еще в СССР в 1965 году и теперь чествование медиков традиционно приходится на третье воскресенье июня.

Владимир Путин еще 10 июня поздравил медработников с наступающим профессиональным праздником.

Ранее были названы зарплаты медицинских работников.