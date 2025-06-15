Анастасия Ракова наградила медалями столичных врачей за медпомощь на новых территориях

Профессия врача — это всегда спасать, поддерживать и помогать, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время вручения наград столичным медикам за медпомощь на новых территориях.

Медали Луки Крымского удостоены девять врачей.

Ракова отметила, что даже в самых сложных ситуациях врач должен оставаться с твердой рукой и холодной головой.

«Иногда одного профессионализма в вашей работе мало, необходимо еще и мужество. И сегодня мы поздравляем настоящих героев — врачей, которые оказывали медицинскую помощь в зоне специальной военной операции на новых территориях», — сказала она.

Также Ракова добавила, что столичные врачи делали на новых территориях все возможное и невозможное, чтобы спасать жизни и оказывать помощь.

«И самое удивительное вы внедряли московские стандарты там, где еще вчера не хватало самого необходимого. Дорогие друзья, спасибо вам за то, что вы делаете», — подчеркнула она.

Ракова напомнила, что с 2022 года в ЛНР и ДНР на постоянной основе работают мультидисциплинарные бригады из врачей ведущих стационаров Москвы, среди которых хирурги, травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи и другие специалисты.

Команды врачей работают по сменному двухнедельному графику.

Также московские медики оказывают помощь в Севастополе, Брянске, Белгородской и Курской областях.

Помощь раненым организована по принципам нового московского стандарта оказания экстренной медицинской помощи флагманских центров.

Ранее Анастасия Ракова сообщала, что участники новой столичной программы по поддержке когнитивного и психоэмоционального здоровья увеличили показатели памяти, внимания и мышления до 30%