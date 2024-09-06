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В Кремле рассказали, будут ли в РФ ограничивать работу иностранных СМИ

Песков рассказал, будут ли в России ограничивать работу иностранных СМИ

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Павел Бедняков/РИА Новости

В России будут следить за работой иностранных СМИ, многие из них не гнушаются использовать фейки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

«Мы наблюдаем за редакционной политикой зарубежных СМИ. Некоторые пытаются сохранить попытки выдержать баланс... Некоторые подают информацию однобоко и не гнушаются фейками», — говорится в сообщении.

Песков добавил, что все эти факторы российские власти будут принимать во внимание.

4 сентября стало известно, что минфин Соединенных Штатов вводит санкции против RT, главного редактора телеканала Маргариты Симоньян и ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Также под санкции попали заместитель руководителя службы информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и сотрудница отдела цифровых медиапроектов Елена Афанасьева.

Минфин США запретил передачу данных Первому каналу, «России 1» и НТВ и многим другим российским СМИ.

Ранее Москва предупредила США об ответе на новые санкции против России.

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