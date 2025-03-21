Во Франции запретили вещание двух российских телеканалов

Французский медиарегулятор Arcom обязал компанию Eutelsat запретить вещание российских «Пятого канала» и телеканала «СТС» из-за санкций Европейского союза (ЕС). Об этом говорится в тексте заявления, опубликованном на сайте компании.

«Эти каналы контролируются российской компанией АО «Национальная Медиа Группа», финансовые средства которой заморожены в соответствии с постановлением Совета Европейского Союза», — говорится в сообщении.

По данным медиарегулятора, постановление предполагает запрет распространения информации этих каналов. Помимо этого, в заявлении говорится, что в 2022 году после начала спецоперации на Украине Arcom прекратил вещание ряда российских каналов, среди которых «НТВ Мир», «Россия 1», «Первый канал» и НТВ.

До этого министерство иностранных дел Греции отказалось продлить аккредитацию шеф-корреспонденту Геннадию Мельнику на 2025 год, корреспондентский пункт вынужденно закрывается после более 20 лет работы.

Один из сотрудников управления международных общественных связей сообщил РИА Новости, что «положительного ответа» в 2025 году не будет, однако представитель не смог объяснить причин и предоставить детали соответствующего решения.

Ранее в России назвали ответной мерой непредоставление аккредитации журналисту Le Monde.