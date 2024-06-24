В ЕС определились с датой введения запрета на вещание трех российских СМИ

Европейский союз (ЕС) с 25 июня 2024 года ограничит доступ к трем российским и одному чешскому СМИ на территории регионального содружества. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте Совета ЕС.

В нем говорится, что речь идет о деятельности новостного агентства РИА Новости и газеты «Известия». Также ограничения коснутся «Российской газеты» и портала Voice of Europe, который базируется в Праге.

Из документа следует, что решение о приостановке их вещания на территории регионального содружества было принято еще в мае текущего года. Однако соответствующие меры до сих пор не вступили в силу.

«Совет [ЕС] пришел к выводу, что эти меры <…> должны вступить в силу 25 июня 2024 года», — подчеркивается в тексте.

17 мая Европейский союз принял решение о приостановке вещания четырех СМИ в странах — членах объединения. В заявлении регионального содружества отмечалось, что РИА Новости и «Известия» якобы находятся под прямым или косвенным контролем руководства РФ и играют немаловажную роль в поддержке боевых действий на Украине. По мнению Брюсселя, то же касается «Российской газеты» и Voice of Europe.

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