В США во время акций протеста произошла стрельба

Стрельба произошла на протесте в американском Солт-Лейк-Сити, один человек ранен

Стрельба произошла во время демонстрации в американском городе Солт-Лейк-Сити штата Юта, пострадал один человек. Об этом сообщает полиция города в соцсети Х.

«Мы расследуем стрельбу, предположительную связанную с демонстрацией рядом со Стейт Стрит... Стрельба привела к тому, что один человек находится в критическом состоянии», — говорится в сообщении.

Как учточняет CBS KUTV, инцидент произошел во время общенациональной акции протеста No Kings, направленной против действующего президента страны Дональда Трампа.

Протесты против американского лидера длятся уже несколько дней. Конкретно акция No Kings, анонсированная противниками президента США Дональда Трампа, началась 14 июня. Однако сами протесты стартовали еще 6 июня из-за рейда иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов.

12 июня сообщалось, что полицейские в Лос-Анджелесе применили резиновые пули против группы из сотен протестующих вне зоны комендантского часа.

Ранее протестующие против политики Трампа прошли маршем по Вашингтону.