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Россиян предупредили о популярных «летних» схемах мошенников

РИА: мошенники летом обманывают с выплатами и предложением подработки
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Depositphotos

В начале лета мошенники активизировались и используют различные схемы обмана. Об этом сообщили РИА Новости специалисты платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Среди самых распространенных схем — фальшивые выплаты ко Дню защиты детей. Жителям рассылают сообщения о якобы государственных выплатах семьям с детьми до 16 лет. Для «оформления» просят перейти в Telegram-каналы и заполнить данные на фейковых сайтах, стилизованных под госуслуги.

Также набирают обороты схемы с летними подработками. Объявления размещают в соцсетях и на Avito, часто предлагая высокую зарплату без опыта. От потенциальных соискателей требуют открыть счет в банке или передать логин и пароль от интернет-банка под предлогом начисления зарплаты.

Эксперты также предупредили о «романтических» аферах. Например, мошенники создают фальшивые профили на сайтах знакомств, входят в доверие, а затем просят деньги на «поездки», «лечение» или «временные трудности в бизнесе». В «Мошеловке» посоветовали не переводить деньги незнакомым людям и проверять фото через поиск по картинке.

Отдельную опасность представляют схемы с арендой самокатов и велосипедов. Злоумышленники публикуют объявления с выгодными условиями, требуют предоплату, после чего исчезают. Техника, конечно, не появляется.

Распространены и фальшивые сайты детских лагерей. Там размещают яркие фото и заманчивые цены. После перевода предоплаты связь с «организаторами» пропадает. Эксперты рекомендуют проверять лагеря через региональные реестры и читать отзывы.

Также отмечаются случаи с поддельными QR-кодами в парках. Их размещают на стикерах, ведущих на фишинговые сайты. Специалисты советуют использовать защищенные приложения для сканирования и всегда проверять адрес сайта перед вводом личных данных.

В «Мошеловке» напомнили о главных правилах безопасности: не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить данные банковских карт или СНИЛС на сомнительных сайтах, а также избегать «работодателей», запрашивающих доступ к счету. Любую информацию лучше перепроверять через официальные ресурсы, включая портал ФНС.

Ранее на Сахалине разоблачили схему хищения 15 млн рублей с выплат инвалидам на жилье.

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