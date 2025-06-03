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Общество
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Россиянам рассказали о мошеннической схеме с заработком на наборе текста

МВД: мошенники предлагают заработок на наборе текста и просят одноразовый платеж
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tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

В МВД России предупредили о распространенной мошеннической схеме: аферисты предлагают заработать на наборе текстов со сканов, пишет Telegram-канал «Вестник киберполиции России».

Так, граждан, которые согласились на удаленную подработку, просят перейти на сайт, где приведен список актуальных заказов. При этом на портале указано, что работнику нужно внести одноразовый платеж.

«Одноразовый платеж — это небольшая сумма, которая возвращается вам вместе с оплатой за выполненный заказ. Он позволяет нам обеспечить надежность и качество выполнения работ», — утверждают мошенники.

После внесения денег «работодатель» пропадает, предупредили правоохранители.

3 июня правозащитница Екатерина Дуб рассказала, что злоумышленники используют розыгрыши Лабубу в Telegram как повод завлечь пользователей, а затем воруют у них аккаунты. Принять участие в розыгрыше чаще предлагают с помощью специального бота, а для получения приза просят прислать одноразовый код.

Ранее россиян предупредили о популярных «летних» схемах мошенников.

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