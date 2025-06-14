Сотни человек проводят акцию против политики Трампа в пригороде Вашингтона

В пригороде Вашингтона, возле штаб-квартиры телеканала Fox 5 (входящего в сеть Fox News), сотни людей вышли на акцию протеста против политики президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Эта демонстрация является частью общенациональной кампании «No Kings» («Нет королям»), которая проходит по всей территории США в день запланированного военного парада в Вашингтоне и дня рождения американского лидера.

В Бетесде, штат Мэриленд, протестующие выстроились вдоль обеих сторон Висконсин авеню и на разделительной полосе у офиса Fox 5, держа в руках плакаты с лозунгами, осуждающими Трампа и требующими его импичмента. Они также использовали свистки, барабаны и скандировали «Нет королям».

Акция встречает поддержку со стороны водителей, проезжающих мимо и сигналящих в знак солидарности. При этом движение не было перекрыто.

Примечательно, что на месте проведения акции не наблюдается сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, не предприняты меры безопасности для предотвращения возможных инцидентов.

Название «No Kings» («Нет королям») отражает обвинения в адрес Трампа в авторитарности, которые он сам отрицает, заявляя о сложностях в реализации своей политики.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционному взаимодействию с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что протесты против Трампа имеют сценарий, аналогичный цветным революциям.

Ранее Путин поздравил Трампа с днем рождения.