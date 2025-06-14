Президент Ирана призвал наращивать оборонособность после атаки Израиля

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом заявил, что агрессию Израиля ждет «более суровый и мощный ответ» со стороны ВС Исламской Республики. Об этом сообщает ISNA.

Иранский политик подчеркнул, что действия Израиля ясно показали, что стране нужно наращивать свои оборонные возможности.

«Исламская Республика Иран всегда стремилась укреплять и расширять мир и безопасность в регионе и мире, но подобные инциденты являются доказательством того, что, если у нас нет сильной обороноспособности, мы можем подвергнуться подобным атакам со стороны преступного и кровавого режима», — сказал Пезешкиан.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от атак пострадали десятки человек. В Иране утверждают, что планируют выпустить по территории Израиля как минимум 2 тыс. ракет, а также угрожают ударить по военным объектам Франции, Британии и США на Ближнем Востоке.

Ранее жители Израиля рассказали «Газете.Ru» об обстановке в стране после атаки на Иран.