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На НПЗ Фаджр Джам в Иране произошел пожар

Tasnim: на НПЗ Фаджр Джам в иранской провинции Бушер произошел пожар
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Depositphotos

На нефтеперерабатывающем заводе Фаджр Джам, расположенном в провинции Бушер, где находится газовое месторождение «Южный Парс», произошел пожар. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По данным агентства, на этом заводе осуществляется переработка газа из нескольких месторождений. Причина возгорания на данный момент остается неизвестной.

Позже Министерство нефти сообщило о том, что пожар был локализован на территории газового месторождения.

«Во время атаки сионистского режима вечером в субботу ее целями стали объекты 14-й фазы [освоения] «Южного Парса» и газоперерабатывающий завод Фаджр Джам», — говорится в заявлении ведомства.

В ночь на 13 июня Израиль осуществил атаку на ключевые объекты иранской ядерной программы и штаб-квартиру Корпуса стражей исламской революции в Тегеране, в результате которой, по утверждениям Израиля, были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами и ряд учёных-ядерщиков. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху утверждал, что целью операции была иранская ядерная инфраструктура.

Ранее иранские СМИ показали снимок сбитого израильского истребителя F-35.

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