Протоиерей Ткачев призвал вдов «похоронить свое сердце» вместе с мужем

Протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Ткачев во время проповеди заявил, что вдовы не должны снова выходить замуж. Видео опубликовала в своем Telegram-канале журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

По словам священника, потерявшие мужей женщины должны брать пример с Ксении Петербургской.

«Вот женщина, однажды замуж вышедшая, второй раз себя никому не отдававшая. Уже больше глазки не подкрашивавшая. Похоронила мужа, и похоронила свое сердце вместе с ним. И отдала свою душу и тело, и стала святой», — сказал Ткачев.

Он добавил, что сейчас много овдовевших женщин, которые ведут себя по-разному. Некоторым «стыдно отдавать себя заново какому-то другому дядьке», потому что смерти нет и покойный муж смотрит с того света.

В январе Ткачев во время другой проповеди заявил, что у миллионеров «забрана радость» и они никогда не улыбаются, потому что у них много забот. Он сказал, что радость от покупок, наркотиков и алкоголя — не настоящая, поэтому она и не длится долго, а многие малоимущие в этом отношении счастливее богатых. Например, «бабка с пенсией в три копейки» светится как лучик.

Ранее в РПЦ назвали семьи с одним ребенком «развратными сусликами».