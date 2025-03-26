В РПЦ назвали часть россиян «развратными сусликами»

Отказывающиеся заводить больше одного ребенка россияне подобны развратным сусликам, заявил протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Ткачев. Своим видением демографического вопроса священник поделился со студентами МГУ, запись беседы священнослужитель опубликовал в Rutube.

По мнению протоиерея, семейная жизнь является вечной работой и ответственностью. Также Ткачев заявил, что те семьи, в которых только один ребенок или вовсе нет детей, являются «развратными сусликами», поскольку вступают в половую близость не ради деторождения. Основную ответственность за это священник возложил на мужчин.

«Потому что материнство внутри у женщины. <...> Она все равно захочет рожать», — резюмировал священник.

До этого Ткачев возложил на россиян вину за удары американскими ракетами HIMARS Вооруженных сил Украины по российским городам. Священник назвал атаки наказанием за аборты. Протоиерей утверждает, что аборты уносят больше жизней, чем войны, как в мирное, так и в военное время.

Ранее священник РПЦ призвал россиян молиться о лишении зарплаты.