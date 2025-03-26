Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РПЦ назвали часть россиян «развратными сусликами»

Протоиерей Ткачев: семьи с одним ребенком или без детей — развратные суслики
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Отказывающиеся заводить больше одного ребенка россияне подобны развратным сусликам, заявил протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Ткачев. Своим видением демографического вопроса священник поделился со студентами МГУ, запись беседы священнослужитель опубликовал в Rutube.

По мнению протоиерея, семейная жизнь является вечной работой и ответственностью. Также Ткачев заявил, что те семьи, в которых только один ребенок или вовсе нет детей, являются «развратными сусликами», поскольку вступают в половую близость не ради деторождения. Основную ответственность за это священник возложил на мужчин.

«Потому что материнство внутри у женщины. <...> Она все равно захочет рожать», — резюмировал священник.

До этого Ткачев возложил на россиян вину за удары американскими ракетами HIMARS Вооруженных сил Украины по российским городам. Священник назвал атаки наказанием за аборты. Протоиерей утверждает, что аборты уносят больше жизней, чем войны, как в мирное, так и в военное время.

Ранее священник РПЦ призвал россиян молиться о лишении зарплаты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами