Консул Хорватии и его жена ранены при ракетном ударе Ирана по Израилю

Консул Хорватии и его жена пострадали при ударе Ирана по Тель-Авиву

Во время ракетных ударов Ирана по Израилю пострадали консул Хорватии и его супруга. Об этом написал в соцсети X министр иностранных дел Хорватии Гордан Радман.

«Я потрясен известием о том, что наш консул и его жена получили ранения в результате атаки на Тель-Авив», — сообщил министр.

Он добавил, что при атаке было повреждено здание, где жили дипломат с женой. Они получили легкие травмы, сейчас их жизням ничего не угрожает. Радман осудил удары по мирным жителям и дипломатическим объектам и призвал к деэскалации напряженности в регионе.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от атак пострадали десятки человек. В Иране утверждают, что планируют выпустить по территории Израиля как минимум 2 тыс. ракет, а также угрожают ударить по военным объектам Франции, Британии и США на Ближнем Востоке.

Ранее жители Израиля рассказали «Газете.Ru» об обстановке в стране после атаки на Иран.