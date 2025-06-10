Петербуржец на арендованном электросамокате сбил 79-летнего пенсионера

В Петербурге мужчина на электросамокате сбил с ног 79-летнего пешехода

В Санкт-Петербурге молодой человек на арендованном электросамокате сбил 79-летнего пенсионера, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по городу.

ДТП произошло на тротуаре в районе Гамбургской площади. Пострадавшего с разбитым лицом передали медикам, он успел рассказать, что его сбил неизвестный самокатчик. В итоге мужчину госпитализировали с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

Виновник инцидента был задержан на месте происшествия. Он заявил, что пытался избежать столкновения, подав звуковой сигнал, но это не помогло.

До этого в Кемерово катание четырех детей на одном электросамокате закончилось вызовом скорой. В какой-то момент колесо самоката попало в яму на дороге, и все четверо рухнули на асфальт. Кузбассовцы выразили надежду, что полиция и родители провели с нарушителями правил дорожного движения воспитательную беседу.

Ранее россиянин избил прохожего после наезда электросамоката на его ребенка.