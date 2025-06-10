На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербуржец на арендованном электросамокате сбил 79-летнего пенсионера

В Петербурге мужчина на электросамокате сбил с ног 79-летнего пешехода
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Санкт-Петербурге молодой человек на арендованном электросамокате сбил 79-летнего пенсионера, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по городу.

ДТП произошло на тротуаре в районе Гамбургской площади. Пострадавшего с разбитым лицом передали медикам, он успел рассказать, что его сбил неизвестный самокатчик. В итоге мужчину госпитализировали с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

Виновник инцидента был задержан на месте происшествия. Он заявил, что пытался избежать столкновения, подав звуковой сигнал, но это не помогло.

До этого в Кемерово катание четырех детей на одном электросамокате закончилось вызовом скорой. В какой-то момент колесо самоката попало в яму на дороге, и все четверо рухнули на асфальт. Кузбассовцы выразили надежду, что полиция и родители провели с нарушителями правил дорожного движения воспитательную беседу.

Ранее россиянин избил прохожего после наезда электросамоката на его ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами