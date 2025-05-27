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Российский школьник разбился на электросамокате, наехав на ограждение заправки

РЕН ТВ: в Новороссийске школьник на электросамокате разбился на заправке
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Shutterstock

В Новороссийске 12-летний мальчик на электросамокате наехал на ограждение на заправке и разбился. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 24 мая на территории одной из городских заправок. 12-летний мальчик на электросамокате наехал на металлическое трос-ограждение, в результате чего упал, ударившись головой. Его не спасли.

По факту происшествия правоохранительные органы проводят проверку. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого десятилетний мальчик упал с самоката в Петербурге и попал в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и линейный перелом лобной кости с переходом на основание черепа.

Ранее в Калуге школьницы топили электросамокаты в водоеме и это попало на видео.

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