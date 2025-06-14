В Минпросвещения России рассказали о готовности детских лагерей в Анапе

Минпросвещения РФ: все детские лагеря в Анапе полностью готовы к приезду детей

Все детские лагеря на территории Анапы полностью готовы к приезду детей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

«Они прошли необходимые проверки, соответствуют санитарным нормам, в них созданы условия для безопасного и комфортного отдыха даже без использования пляжных территорий», — сказал директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Игорь Юргин.

По его словам, на сегодняшний день в детских лагерях Анапы уже отдыхают 9,5 тыс. детей.

В конце мая глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пляжи Анапы и Темрюкского района в Краснодарском крае остаются непригодными для купания.

Она отмечала, что каждый день специалисты отбирают песок и воду на 150 пляжах региона. Пока в этих местах небезопасно отдыхать, на местах проводятся работы по очистке. Вся территория побережья, по словам Поповой, остается зоной «особого контроля и мониторинга».

Ранее Путин назвал разлив нефтепродуктов в Черном море следствием халатности.