Жителя Подмосковья задержали за замаскированные под камни закладки с каннабисом

В Балашихе благодаря записям с камер видеонаблюдения задержали мужчину, который прятал закладки у подъездов на улице Удальцова. Об этом сообщает в Telegram-канале «МВД Медиа».

Как уточнили в ведомстве, закладки были похожи на камни, а на самом деле в них был каннабис.

«При обыске его квартиры правоохранители обнаружили 374 куста конопли, 656 замаскированных свертков, а также материалы для их производства и упаковки: силиконовые формы, пакеты, контейнеры, семена, удобрения, весы и мобильные телефоны», — говорится в пресс-релизе.

В МВД заявили, что возбудили в отношении 47-летнего местного жителя уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Мужчине предъявили обвинение и заключили под стражу.

В конце мая в Ярославле двое мужчин напали на несовершеннолетних девушек, подозревая их в поиске закладок с наркотиками. По словам одной из пострадавших, они с подругой искали кота, когда на них напали двое мужчин. В результате у нее вырвали клок волос и порвали куртку.

Ранее «плюшевая капибара» задержала наркоторговца в День святого Валентина.