В Ярославле двое мужчин напали на девушек, искавших кота, заподозрив их в поиске закладок

В Ярославле мужчины напали на девушек из-за подозрений в поисках закладок

В Ярославле двое мужчин напали на несовершеннолетних девушек, искавших кота, подозревая их в поиске закладок с наркотиками. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в одном из дворов по проспекту Машиностроителей. По словам одной из девушек, они с подругой искали кота, когда на них напали двое мужчин. В результате у нее вырвали клок волос, а также порвали куртку. Предварительно, причиной нападения стали подозрения девушек в поисках закладок в кустах.

Полицейские установили и задержали мужчин 1980 и 1984 годов рождения, которых девушки обвинили в нападении. Обоих доставили в отдел, с ними работают стражи порядка. Детали и обстоятельства конфликта в данный момент устанавливаются.

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