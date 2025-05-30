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Общество
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В Ярославле двое мужчин напали на девушек, искавших кота, заподозрив их в поиске закладок

В Ярославле мужчины напали на девушек из-за подозрений в поисках закладок
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 Global Look Press

В Ярославле двое мужчин напали на несовершеннолетних девушек, искавших кота, подозревая их в поиске закладок с наркотиками. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в одном из дворов по проспекту Машиностроителей. По словам одной из девушек, они с подругой искали кота, когда на них напали двое мужчин. В результате у нее вырвали клок волос, а также порвали куртку. Предварительно, причиной нападения стали подозрения девушек в поисках закладок в кустах.

Полицейские установили и задержали мужчин 1980 и 1984 годов рождения, которых девушки обвинили в нападении. Обоих доставили в отдел, с ними работают стражи порядка. Детали и обстоятельства конфликта в данный момент устанавливаются.

До этого в Самарской области мужчина ударил ножом юношу, приняв его за наркомана. Суд обязал его выплатить пострадавшему 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее москвич открыл стрельбу с балкона, чтобы отпугнуть наркоманов, и пожалел об этом.

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