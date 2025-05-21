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«Росатом» намерен взыскать с Финляндии ущерб из-за прекращения проекта АЭС

Лихачев: Финляндия должна возместить убытки от остановки строительства АЭС
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Убытки от остановки строительства атомной электростанции (АЭС) «Ханхикиви» должны быть возмещены «Росатому» со стороны Финляндии. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев во время выступления на заседании Совфеда, передает ТАСС.

Он назвал решение финской стороны политизированным. По словам Лихачева, комментировать его с точки зрения здравого смысла очень сложно.

«Мы сейчас находимся в судебном режиме. Политические убеждения финского правительства нас волнуют, но не сильно», — подчеркнул гендиректор «Росатома».

Лихачев уточнил, что Финляндия должна возместить госкорпорации убытки, которые были понесены в ходе создания проекта и первого этапа строительства.

5 мая стало известно, что структуры «Росатома» подали иск на 227,8 млрд рублей против финских компаний Fortum и Outokumpu. Причина в карточке дела отсутствовала. По данным ТАСС, исковое заявление было связано с намерением возместить причиненные неправомерным расторжением контракта на строительство АЭС убытки.

Ранее в «Росатоме» заявили о готовности к строительству АЭС малой мощности в Киргизии.

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