На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Дубае загорелся 67-этажный небоскреб, тысячи жильцов эвакуированы

В Дубае потушили пожар в небоскребе

В районе Дубай Марина в ночь на 14 июня загорелся 67-этажный небоскреб Tiger Tower. Об этом сообщает The National News.

Как отмечается в материале, пожар начался на верхних этажах высотки накануне в 21:30 (20:30 мск). Из-за возгорания из расположенных в здании 764 квартир эвакуировали всех 3 820 жильцов. Они не пострадали. Пожар уже потушен, но из небоскреба продолжает валить дым. В экстренных службах пояснили, что «операции по охлаждению» в рамках борьбы с огнем все еще продолжаются.

Уточняется, что из-за ЧП транспорт между станциями Dubai Marina и Palm Jumeirah ходит со сбоями. Власти обсуждают с застройщиком возможность предоставления эвакуированным временного жилья.

В конце марта мощный пожар произошел на территории аквапарка Yas Waterworld в Абу-Даби (ОАЭ), где планировалось строительство самой высокой водной горки в стране. Огонь охватил часть строящегося развлекательного комплекса. По словам очевидцев, экстренные службы быстро отреагировали и приступили к тушению. Полиция блокировала въезды и выезды в районе аквапарка для обеспечения безопасности.

Ранее Трамп спас из пожара двух российских пенсионеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами