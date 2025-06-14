В Дубае загорелся 67-этажный небоскреб, тысячи жильцов эвакуированы

В районе Дубай Марина в ночь на 14 июня загорелся 67-этажный небоскреб Tiger Tower. Об этом сообщает The National News.

Как отмечается в материале, пожар начался на верхних этажах высотки накануне в 21:30 (20:30 мск). Из-за возгорания из расположенных в здании 764 квартир эвакуировали всех 3 820 жильцов. Они не пострадали. Пожар уже потушен, но из небоскреба продолжает валить дым. В экстренных службах пояснили, что «операции по охлаждению» в рамках борьбы с огнем все еще продолжаются.

Уточняется, что из-за ЧП транспорт между станциями Dubai Marina и Palm Jumeirah ходит со сбоями. Власти обсуждают с застройщиком возможность предоставления эвакуированным временного жилья.

В конце марта мощный пожар произошел на территории аквапарка Yas Waterworld в Абу-Даби (ОАЭ), где планировалось строительство самой высокой водной горки в стране. Огонь охватил часть строящегося развлекательного комплекса. По словам очевидцев, экстренные службы быстро отреагировали и приступили к тушению. Полиция блокировала въезды и выезды в районе аквапарка для обеспечения безопасности.

Ранее Трамп спас из пожара двух российских пенсионеров.