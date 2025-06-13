На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Водитель автобуса избил ярославца, и это попало на видео

В Ярославле на видео попало, как водитель автобуса побил пассажира

В Ярославле водитель общественного транспорта применил силу, чтобы успокоить пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал «Ярославль онлайн».

«Как пояснили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта, конфликт с водителем автобуса №32 спровоцировал пьяный пассажир. Он пытался забраться в кабину водителя, потому что был недоволен манерой вождения, а затем полез в драку», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина дерется с пассажиром, при этом водитель пытается успокоить нарушителя.

По информации канала, инцидент произошел 11 июня на остановке в Заволжском районе. Кроме того, после произошедшего водитель общественного транспорта уехал.

До этого сообщалось, что во Владивостоке на Днепропетровском переулке мужчина ударил пожилого человека на проезжей части. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина идет по проезжей части, после чего подходит к пенсионеру и пинает его. От удара мужчина падает на землю, а нарушитель уходит.

Ранее уфимка без штанов лежала на автобусной остановке, и это попало на фото.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами