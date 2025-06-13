Водитель автобуса избил ярославца, и это попало на видео

В Ярославле на видео попало, как водитель автобуса побил пассажира

В Ярославле водитель общественного транспорта применил силу, чтобы успокоить пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал «Ярославль онлайн».

«Как пояснили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта, конфликт с водителем автобуса №32 спровоцировал пьяный пассажир. Он пытался забраться в кабину водителя, потому что был недоволен манерой вождения, а затем полез в драку», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина дерется с пассажиром, при этом водитель пытается успокоить нарушителя.

По информации канала, инцидент произошел 11 июня на остановке в Заволжском районе. Кроме того, после произошедшего водитель общественного транспорта уехал.

До этого сообщалось, что во Владивостоке на Днепропетровском переулке мужчина ударил пожилого человека на проезжей части. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина идет по проезжей части, после чего подходит к пенсионеру и пинает его. От удара мужчина падает на землю, а нарушитель уходит.

Ранее уфимка без штанов лежала на автобусной остановке, и это попало на фото.