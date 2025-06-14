Российские войска сумели зайти в село Петровское в Донецкой народной республике (ДНР) при помощи военной хитрости и обмана. Об этом ТАСС рассказал командир штурмового отряда 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Ильхом Петер.
«Схитрили, показали, что будем заходить с северной стороны. В этот момент пешие группы зашли с южной стороны в населенный пункт», — сообщил Петер.
По его словам, благодаря тактической хитрости, украинские войска были отвлечены, и российские силы сумели без проблем закрепиться в южной части села. Затем украинские подразделения были выбиты из Петровского.
Командир штурмового отряда 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Ильхом Петер заявил РИА Новости, что при взятии под контроль населенного пункта Петровское были ликвидированы иностранные наемники.
«Это и есть свидетельство того, что все-таки есть наемники из разных стран, в основном это Польша и Грузия. Но они были, а теперь их нет», — поделился Петер.
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Под контролем Вооруженных сил Украины в Часовом Яре остался только один район, заявил командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
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