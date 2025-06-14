На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

За ночь над территорией России сбили 66 беспилотников. Военная операция, день 1207-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1207-й день
,
close
Дмитрий Ягодкин/ТАСС
За ночь над территорией России сбили 66 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Временные ограничения полетов вводились в аэропортах Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска, сейчас они сняты. Под контролем ВСУ в Часовом Яре остался только один район, заявил генерал-лейтенант Апти Алаудинов. При взятии под контроль населенного пункта Петровское были ликвидированы иностранные наемники, сообщает РИА Новости. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:45

09:30

Российские войска сумели зайти в село Петровское в Донецкой народной республике (ДНР) при помощи военной хитрости и обмана. Об этом ТАСС рассказал командир штурмового отряда 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Ильхом Петер.

«Схитрили, показали, что будем заходить с северной стороны. В этот момент пешие группы зашли с южной стороны в населенный пункт», — сообщил Петер.

По его словам, благодаря тактической хитрости, украинские войска были отвлечены, и российские силы сумели без проблем закрепиться в южной части села. Затем украинские подразделения были выбиты из Петровского.

09:15

09:00

Командир штурмового отряда 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Ильхом Петер заявил РИА Новости, что при взятии под контроль населенного пункта Петровское были ликвидированы иностранные наемники.

«Это и есть свидетельство того, что все-таки есть наемники из разных стран, в основном это Польша и Грузия. Но они были, а теперь их нет», — поделился Петер.

08:42

ВСУ пытались атаковать промышленное предприятие в Самарской области. Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что повреждений и пострадавших нет. Он уточнил, что на месте работают специалисты оперативных служб.

08:27

Под контролем Вооруженных сил Украины в Часовом Яре остался только один район, заявил командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Потихоньку подразделения российской армии идут вперед. Я так думаю, что в скором времени падет Часов Яр, потому что только один участок, один район Часова Яра остается под контролем противника», — сказал Алаудинов.

08:16

Ночью временные ограничения полетов вводились в аэропортах Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. К настоящему времени они сняты.

08:05

За ночь над территорией России сбили 66 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Над Воронежской областью сбито 30 дронов; над Азовским морем — 11 дронов; над Белгородской областью — 10 дронов; над Ставропольским краем — 8 дронов; над Крымом — 6 дронов; над Самарской областью — один дрон.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1207-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
В Израиле после удара Ирана пострадали более 60 человек. В ЦАХАЛ заявили об «огромных разрушениях»
В ЦАХАЛ сообщили о крупных разрушениях в Тель-Авиве после ракетного удара Ирана
«Был уверен — живым не вернусь»: добровольный заложник Басаева рассказал о теракте в Буденновске
30 лет назад чеченские боевики захватили более тысячи заложники в Буденновске
Появились подробности о взрыве в аэропорту Тегерана
Жительнице ДНР вынесли приговор за публичные призывы к терроризму
В Иране задержали автомобили, перевозившие израильские беспилотники
Россиянам предсказали рост зарплат в 2025 году
РФ попала в пятерку экономик мира с самой низкой зависимостью от импорта
Новости и материалы
«Росатом» возглавит международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане
В Хабаровском крае опрокинулся автобус с вахтовиками
В Ленобласти пятилетний мальчик впал в кому в гостях у бабушки
Стало известно, что на Украине раскритиковали поздравление россиян от госсекретаря США
В Татарстане объяснили, почему снижается скорость мобильного интернета
Мостовой о тренере «Краснодара»: он не поймет, как остановить мяч
Американский конгресс проверит действия властей Калифорнии и Лос-Анджелеса
В Тверской области двое приятелей ограбили магазин, чтобы устроить вечеринку
Жена Запашного рассказала, как устроены бомбоубежища в Израиле
Имя Путина появилось на мемориальной стене в Севастополе
Ирландский журналист заявил о правоте РФ на фоне ударов Израиля по Ирану
В России с начала учебного года начнется регулирование платного набора в вузы
ВВС Израиля ночью атаковали десятки целей в районе Тегерана
Бывший агент ЦРУ обратился к РФ на фоне эскалации на Ближнем Востоке
Гашек осудил госсекретаря США за поздравление с Днем России
Пленный наемник «Азова» рассказал о поддельных документах для обмена
Постпред Ирана при ООН заявил, что Тегеран ответит на действия Израиля
Коллективу «Артека» вручили Орден Почета накануне его 100-летия
Все новости
Назван размер зарплаты для начисления максимальной пенсии в России
В США приостановили задержание некоторых нелегальных мигрантов
В правительстве назвали условия возвращения иностранных брендов в Россию
«Не было сил громко стонать»: почему аборты в позднем СССР остались кошмаром женщин
Самые жуткие способы «криминальных абортов» в позднем СССР
Британский ученый из Израиля. Где сейчас Анатолий Чубайс?
Анатолию Чубайсу 16 июня исполняется 70 лет
В Британии миллиардер проглотил пчелу во время игры в поло и умер
Иран нанес ответный удар по Израилю. Первые жертвы и огромные разрушения
Иран нанес ответный удар по Израилю. Хроника
Иран нанес ответный удар по Израилю в рамках операции «Истинное обещание — 3»
14 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 14 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Это было превосходно»: Трамп восхитился ударом Израиля и призвал Иран к сделке
Трамп назвал превосходной атаку Израиля на Иран
«Вокруг были тела»: как спасся единственный выживший при крушении самолета в Индии
Единственный выживший в авиакатастрофе в Индии рассказал о своем спасении
«Неспровоцированные удары по спящим городам неприемлемы». Россия осудила действия Израиля
Медведев назвал реальной угрозу ядерного конфликта на фоне удара Израиля по Ирану
«Достал нож и стал резать». Как банда «Близнецов» годами уходила от правосудия?
Оренбургский суд оставил без изменений приговор банде «Близнецы» и ее главарю Кутнию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами