За ночь над территорией России сбили 66 беспилотников. Военная операция, день 1207-й

09:30

Российские войска сумели зайти в село Петровское в Донецкой народной республике (ДНР) при помощи военной хитрости и обмана. Об этом ТАСС рассказал командир штурмового отряда 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Ильхом Петер.

«Схитрили, показали, что будем заходить с северной стороны. В этот момент пешие группы зашли с южной стороны в населенный пункт», — сообщил Петер.



По его словам, благодаря тактической хитрости, украинские войска были отвлечены, и российские силы сумели без проблем закрепиться в южной части села. Затем украинские подразделения были выбиты из Петровского.