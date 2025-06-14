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Полиция Таиланда задержала россиянку по подозрению в незаконном оказании медуслуг

Khaosod: на Пхукете задержана россиянка за нелегальную меддеятельность
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Tanya Keisha/Shutterstock/FOTODOM

В Таиланде на острове Пхукет полиция задержала 33-летнюю гражданку России, подозреваемую в незаконном оказании медицинских услуг. Об этом сообщила местная газета Khaosod.

По данным СМИ, женщина предлагала процедуры через интернет. Сотрудники полиции связались с ней под видом клиентов, договорились о встрече и задержали ее после передачи денег. При обыске у россиянки нашли медицинские инструменты и инъекционное оборудование.

Также россиянку подозревают в незаконном ввозе и продаже медикаментов. При этом представители Генконсульства РФ в Пхукете сказали ТАСС, за помощью к ним задержанная не обращалась.

До этого пару из Польши арестовали в Таиланде за наготу в общественном месте. Раздетых мужчину и женщину заметили посреди проезжей части на острове Панган. Местных жителей увиденное оскорбило, и они сообщили об этом властям. В итоге полицейские задержали иностранцев, которые не перестали обниматься даже в этот момент.

Стражи порядка приказали 27-летнему мужчине и 24-летней женщине одеться и арестовали их. Задержанными оказались туристы из Польши. Они заявили, что разделись и стали обниматься на улице, чтобы выразить свою любовь друг к другу.

Ранее бывшую жену Паши Техника задержали в Таиланде.

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