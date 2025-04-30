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В Таиланде задержали пару туристов, которые ходили по улице полностью голыми

Туристов из Польши оштрафовали за голые объятия посреди улицы в Таиланде
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Koh Phangan police

Пару из Польши арестовали в Таиланде за наготу в общественном месте. Об этом пишет Bangkok Post.

В понедельник, 28 апреля, раздетых мужчину и женщину заметили посреди проезжей части на острове Панган. Местных жителей увиденное оскорбило, и они сообщили об этом властям. В итоге полицейские задержали иностранцев, которые в этот момент продолжили обниматься.

Стражи порядка приказали 27-летнему мужчине и 24-летней женщине одеться и арестовали их. Задержанными оказались туристы из Польши. Они заявили, что разделись и стали обниматься на улице, чтобы выразить свою любовь друг к другу.

Тесты на наркотики у пары оказались отрицательными. Однако мужчину отправили на дополнительное психиатрическое обследование, а женщину отпустили, оштрафовав на 5 тыс. бат. Кроме того, полиция попросила иммиграционные власти аннулировать визы нарушителей порядка.

Ранее в Джакарте задержали россиянина, который разделся и пытался забраться на национальный монумент.

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