Бывшую жену Паши Техника задержали в Таиланде

Бывшая жена Паши Техника, блогерша Ева Карицкая (Карина Мельничук — настоящее имя) была задержана в Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, Карицкую задержали по делу о клевете. Блогершу обвинила клиника, которая может быть причастна к кончине рэпера.

«Тут есть одна клиника, которая считает, что я их оклеветала и как-то влияла на их репутацию, хотя я нигде ее не упоминала», — заявила блогерша.

25 мая «Выжившие» сообщили, что против Карицкой возбуждено уголовное дело. На экс-супругу Техника подала в суд клиника, в которой проходил терапию Техник. Экс-супругу рэпера будут судить по статье 128 (Клевета). Ей может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.

В мае Карицкая опубликовала голосовое сообщение, в котором неизвестная девушка признается, что во время пребывания Паши Техника в Таиланде помогла некоему «Борису», чтобы кончина рэпера не произошла при нем. По словам девушки, врач вколол музыканту препарат, благодаря которому Техник резко открыл глаза и сам дошел до машины.

Ранее картину Паши Техника купили за 10 млн рублей.