В Курской области при обстреле со стороны ВСУ пострадала женщина

СК РФ завел дело после обстрела Сухиновки в Курской области со стороны ВСУ

Жительница села Сухиновка в Глушковском районе Курской области получила ранения в результате обстрела со стороны украинских войск. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, заявление которой опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По ее словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенный пункт 9 июня текущего года. Они нанесли ракетный удар по жилому дому, вследствие чего пострадала женщина.

На этом фоне российские следователи возбудили уголовное дело по п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

«Пострадавшая рассказала следователям об обстоятельствах произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения степени тяжести причиненного вреда здоровью», — говорится в заявлении.

Также сотрудники СК РФ пытаются выяснить личности украинских бойцов, причастных к обстрелу Сухиновки.

11 июня в Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении уголовного дела в связи с атакой беспилотников ВСУ на населенный пункт Марьино в Курской области. Украинские дроны сбросили не менее шести взрывных устройств на жилой дом, из-за чего пострадали трое детей.

Ранее очевидцы засняли мощный взрыв в Курской области.